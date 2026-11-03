31 şüpheli 17 ildeki aklama operasyonunda yakalandı, 70 milyon TL\'ye el konuldu

İZMİR merkezli 17 ilde düzenlenen 'Suç gelirinin aklanması' suçuna yönelik operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyona 350 personel katıldı. 1 teknoloji tespit köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 31 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen; 6 taşınmaz, 8 motorlu taşıt ve 4 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 70 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin 2,1 milyar TL işlem hacminin bulunduğu, nakit kuryeler aracılığıyla 29,1 milyon TL suç gelirini yurt dışına çıkarttıkları, 479 milyon TL'yi profesyonel aklayıcılar tarafından parçalara bölerek kripto varlık transferleriyle soğuk cüzdanlara aktardıkları, 163 bin adet uyuşturucu içerikli tablet ve 94 kilo uyuşturucu maddenin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Açıklamada ayrıca, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucuya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, İzmir Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.