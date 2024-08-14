31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığını üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürileri arasında Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan yer alacak.

14.08.2024 12:37
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(ANKARA) - 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığını üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürileri arasında oyuncu Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım ve Mustafa Kara ile kurgucu Ayris Alptekin ve küratör Müge Turan yer alacak.

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığını üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürileri arasında oyuncu Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım,  Mustafa Kara ile kurgucu Ayris Alptekin ve küratör Müge Turan yer alacak.

En İyi Film Ödülü için 1 milyon 500 bin lira para ödülünün verileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvurular 16 Ağustos cuma günü sona erecek.

Festivalin onur ödülleri bu yıl oyuncu Demet Akbağ ve oyuncu Uğur Polat'a verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika

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