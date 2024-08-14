31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

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(ANKARA) - 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığını üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürileri arasında oyuncu Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım ve Mustafa Kara ile kurgucu Ayris Alptekin ve küratör Müge Turan yer alacak.

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığını üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürileri arasında oyuncu Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, Mustafa Kara ile kurgucu Ayris Alptekin ve küratör Müge Turan yer alacak.

En İyi Film Ödülü için 1 milyon 500 bin lira para ödülünün verileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvurular 16 Ağustos cuma günü sona erecek.

Festivalin onur ödülleri bu yıl oyuncu Demet Akbağ ve oyuncu Uğur Polat'a verilecek.