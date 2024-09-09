Altın Koza\'da Chris Marker\'a Özel Bölüm

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(ADANA)- 31'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin programında Fransız yönetmen Chris Marker'a özel bir bölüm ayrıldı. Chris Marker ile Devri Alem" adlı seçkide, Marker'ın üç uzun ve bir de kısa metraj filmi gösterilecek.

23-29 Eylül arasında 31'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde, 'deneme film'in (essay film) öncülerinden Fransız yönetmen, yazar ve multidisipliner sanatçı Chris Marker'a özel bir bölüm ayrıldı. 2012'de hayatını kaybeden sanatçının vizyonunu keşfetmeye davet eden "Chris Marker ile Devri Alem" adlı seçkide, Marker'ın üç uzun ve bir de kısa metraj filmi gösterilecek.

Dört klasik birden

" Sibirya'dan Mektup" (Lettre de Sibérie, 1957), "Dalgakıran" (La Jetée, 1962), "Güneşsiz" (Sans Soleil, 1983), "Level Five" (1997), seçki kapsamında seyirciyle buluşacak.

Fransız Yeni Dalgası'nın radikal sol kanadının etkili ismi

Gerçek adı Christian François Bouche-Villeneuve olan sanatçı 1921'de Fransa'da dünyaya geldi. Sinemaya Alain Resnais'nin asistanı olarak başladı ve ilk filmi "Olympia 52"yi 1952'de çekti. Agnes Varda, Alain Resnais ve Georges Franju ile birlikte Fransız Yeni Dalgası'nın radikal sol kanadının en etkili isimlerinden oldu. Filmleri, bellek, zaman, kimlik ve insan deneyimi gibi derin temalar etrafında şekillenirken, sinemada geleneksel anlatı biçimlerine karşı çıktı. 2012'deki ölümüne dek 60'dan fazla film yönetti ve yazı, film, fotoğraf ve video gibi farklı unsurları kullanarak melez bir sinema dili inşa etti. Chris Marker'ın sinemaya olan özgün yaklaşımı ve yenilikçi ruhu, bugün bile birçok sinemacıyı etkilemeye devam ediyor.