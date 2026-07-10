31 Yıl Sonra Soykırım Kurbanı Defnedilecek

VESNA BESİC AHMETOVİC/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen Senad Jusic, 31 yıl sonra abisinin yanına gömülecek.

Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek cenaze töreninde toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında bulunan ve öldürüldüğünde 20 yaşında olan Jusic'in yengesi Zirafeta Jusic, 8 binden fazla kişinin öldürüldüğü soykırımda yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Senad'ın bu yıl toprağa verilecekler arasında "en genç" soykırım kurbanı olduğunu söyleyen Zirafeta Jusic, 1995'te Srebrenitsa'daki orman yolundan kaçmak istediği sırada kaybolan Senad'ın kemik kalıntılarına 2022'de ulaştıklarını belirtti.

Jusic, kayınvalidesinin son isteğinin oğlunun bir mezarı olması olduğunu aktararak, "Abisiyle evlendiğimde Senad daha 5 yaşındaydı. Gözlerimin önünde büyüdü. Onu en son 10 Temmuz 1995'te gördük. Ben, kayınvalidem ve çocuklar Birleşmiş Milletler (BM) üssüne gittik." dedi.

"Bunca yıl sonra abi, kardeş yan yana olacak"

Senad'ın abisi Dzemail'in orman yolundan gittiğini anlatan Jusic, "Eşimi de son görüşüm 10 Temmuz. Bize anlattıklarına göre Senad yaralanmış, eşim Dzemail de yanına gitmek istemiş ancak ikisi de hayatta kalamadı. Eşimi 2012'de toprağa verdik." diye konuştu.

Zirafeta Jusic, eşi Dzemail'in mezarının yanında Senad için yer ayırttıklarını dile getirerek, "Bunca yıl sonra abi, kardeş yan yana olacak. Annelerinin son isteği de buydu. Hayattayken bana hep şöyle derdi; 'Bir kemiğini bile bulurlarsa defnedin.' Bizim için her ne kadar zor olsa da Senad sonsuz huzura kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Ailesinden çok sayıda kişinin soykırımda öldüğüne dikkati çeken Jusic, herkesin en sevdiklerini kaybettiğini anlattı.

Yarınki cenaze töreninde 10 soykırım kurbanı toprağa verilecek

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da düzenlenecek 31'inci yıl anma törenlerinde kimliği tespit edilen 10 soykırım kurbanı defnedilecek.

Jusic'in yanı sıra öldürüldüğünde 56 yaşında olan Ramo Dautovic de defnedilenler arasında "en yaşlı" soykırım kurbanı olacak.

Bu yıl toprağa verilecek 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic."

Srebrenitsa'da 8 binden fazla kişi öldürüldü

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. İşgalin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak tanıdı.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda kemik kalıntılarına ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnediliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6 bin 772 kurban toprağa verilirken 250 kurban, ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve kalıntılarına ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanlarından kemikleri bulunup kimliği tespit edilenlerin cenazeleri, 77'si toplu mezar olmak üzere 150 farklı noktadan çıkarıldı.