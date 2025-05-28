31 Yüksek Hızlı Tren Bayram İçin Temizlendi - Son Dakika
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31 Yüksek Hızlı Tren Bayram İçin Temizlendi

31 Yüksek Hızlı Tren Bayram İçin Temizlendi
28.05.2025 12:00
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Ulaştırma Bakanı, Kurban Bayramı öncesi 31 yüksek hızlı trenin hijyenik hale getirildiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi TCDD Taşımacılık'a ait 31 yüksek hızlı trenin temizlendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 'Sevdiklerini Koru-Kamusal Alanda Hijyen Farkındalığı' projesi kapsamında 31 yüksek hızlı tren setinin, Kurban Bayramı öncesinde temizlendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, bayram döneminde artan yolcu hareketliliğine dikkat çekerek, "Toplu taşımada hijyene dikkat etmek konfor sağlamanın yanı sıra doğrudan toplum sağlığını ilgilendiren bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Temiz çevre hedefinin, bireylerin günlük yaşamlarında benimsedikleri temizlik ve hijyen alışkanlıklarıyla mümkün olabileceğini aktaran Uraloğlu, "Kamu hijyeni konusunda farkındalık oluşturmayı ve toplumsal bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

750 KİŞİYLE ARAŞTIRMA YAPILDI

Söz konusu projenin, 'Kamusal Alanda ve Evde Hijyen Alışkanlıkları Araştırması' neticesinde doğduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye örnekleminde 15 yaş ve üzeri 750 kişiyle gerçekleştirilen araştırma kamu taşımacılığındaki beklentilerden, pandemi öncesi ve sonrası hijyen alışkanlıklarına ve toplumun ortak alanlardaki kurallara bakışına kadar pek çok konuyu derinlemesine inceliyor" açıklamasında bulundu.

'2 KİŞİDEN 1'İ TOPLU TAŞIMADA HİJYENİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTİYOR'

Toplu ulaşım ve genel hijyen alışkanlıklarını mercek altına alan araştırmaya göre, katılımcıların şehir içi kamu taşımacılığını haftada ortalama 3-4 defa, şehirler arası taşımacılığı ise ayda 1-2 defa kullandığını dile getiren Uraloğlu, devamında şunları kaydetti:

"Yapılan araştırma sonuçlarına göre, toplu ulaşımda en yaygın kullanılan taşıma aracı yüzde 81 oranıyla belediyeye ait otobüsler olurken bunu sırasıyla yüzde 65 ile metro, yüzde 63 ile minibüs ve dolmuş, yüzde 41 ile metrobüs, yüzde 33 ile tren ve yüzde 25 ile vapur izliyor. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 29'u toplu taşımada yolcuların hijyen kurallarına yeterince özen gösterdiğini düşünürken, her 2 kişiden 1'i toplu taşımada hijyenin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Bu yüksek farkındalığa rağmen her 10 kişiden 7'si, toplu taşıma araçlarının yeterince hijyenik olmadığını ifade ediyor."

Araştırmanın, vatandaşların kamusal alanlarda hijyen beklentisinin çok yüksek olduğunu ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, "Günde yaklaşık 35 bin vatandaşımıza hizmet veren yüksek hızlı trenlerimizde başlattığımız bu farkındalık çalışması ile yalnızca temiz bir ulaşım ortamı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yolcuları da hijyenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dair bilgilendiriyoruz. 31 yüksek hızlı trenimizde temizlik uygulamalarını yeniledik. Sadece temizlik hizmetleriyle sınırlı olmayan, sürdürülebilir bir hijyen kültürünün oluşmasına katkı sunmayı da sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 31 Yüksek Hızlı Tren Bayram İçin Temizlendi - Son Dakika

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