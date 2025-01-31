32. Adalet ve Demokrasi Haftası Kapanış Programı Gerçekleşti

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(ANKARA) - 32. Adalet ve Demokrasi Haftası kapanış programında sanatçı Sadık Gürbüz ve Grubu, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne aldı. Adalet ve demokrasi vurgusu yapılan gecede, Uğur Mumcu'nun anısına türküler yankılandı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve aydınlar anısına düzenlenen 32. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bu yılki sloganı "Uğur Mumcu Sesleniyor" olan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayarak, Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak'ta sona erdi.

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hazırlanan haftada onlarca sergi, açık oturum, söyleşi ve panel Başkentlilerle buluştu.

Haftanın kapanış programında sanatçı Sadık Gürbüz ve Grubu, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne aldı. Yurttaşların yoğun katılım gösterdiği gecede Uğur Mumcu'nun anısına türküler yankılandı.