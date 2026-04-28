32 Milyon Kişi Eksi Hesapta: Borçla Hayatta Kalma Çabası

Türkiye'de kredili mevduat hesabı (KMH) kullananların sayısı 32 milyonu aştı. Bu, her üç kişiden birinin henüz kazanmadığı parayı harcadığı anlamına geliyor. Eskiden acil durumlar için kullanılan eksi hesap, artık emekli, asgari ücretli ve dul-yetim aylığı alanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu bir yöntem haline geldi.

Durum bununla da sınırlı değil. Aynı vatandaşlar birden fazla kredi kartı kullanıyor, asgari ödeme yapıp kalan borcu faizle büyütüyor. Yetmeyince bireysel kredi çekiliyor, ancak bu krediler yeni ihtiyaçlar için değil, eski borçları kapatmak için kullanılıyor. Bu bir borç yönetimi değil, borçla hayatta kalma çabası. Sonu ise çoğu zaman icra dosyalarına dayanıyor.

Eksi hesap, kredi kartı ve bireysel krediler sürekli faiz işleten bir mekanizma. Maaş yattığında önce eksi hesap kapanıyor, ardından kredi kartı asgarisi ve kredi taksiti kesiliyor. Geriye çoğu zaman hiçbir şey kalmıyor ve kişi yeniden borçlanıyor. Bu bir kısır döngü değil, borçla kurulmuş bir yaşam düzeni. Anormal olan normalleşiyor.

Kalıcı bir çözüm ortaya konulmuş değil. Gelir artmadan, hayat pahalılığı düşmeden, sosyal koruma mekanizmaları güçlenmeden bu sorun büyümeye devam edecek. Bir tarafta servet katlayanlar, diğer tarafta ay sonunu getiremeyenler var. Bu tablo sürdürülebilir değil. İnsanlar gerçekten ihtiyaçları olduğu için mi, yoksa mecbur bırakıldıkları için mi borçlanıyor? Cevap açık: Bu gerçek değişmeden devran değişmez.