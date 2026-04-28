32 Milyon Kişi Eksi Hesapta: Borçla Hayatta Kalma Çabası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de kredili mevduat hesabı (KMH) kullananların sayısı 32 milyonu aştı. Her üç kişiden biri henüz kazanmadığı parayı harcıyor. Kredi kartları ve bireysel kredilerle birleşen borç sarmalı, milyonlarca vatandaşı icra tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

Türkiye'de kredili mevduat hesabı (KMH) kullananların sayısı 32 milyonu aştı. Bu, her üç kişiden birinin henüz kazanmadığı parayı harcadığı anlamına geliyor. Eskiden acil durumlar için kullanılan eksi hesap, artık emekli, asgari ücretli ve dul-yetim aylığı alanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu bir yöntem haline geldi.

Durum bununla da sınırlı değil. Aynı vatandaşlar birden fazla kredi kartı kullanıyor, asgari ödeme yapıp kalan borcu faizle büyütüyor. Yetmeyince bireysel kredi çekiliyor, ancak bu krediler yeni ihtiyaçlar için değil, eski borçları kapatmak için kullanılıyor. Bu bir borç yönetimi değil, borçla hayatta kalma çabası. Sonu ise çoğu zaman icra dosyalarına dayanıyor.

Eksi hesap, kredi kartı ve bireysel krediler sürekli faiz işleten bir mekanizma. Maaş yattığında önce eksi hesap kapanıyor, ardından kredi kartı asgarisi ve kredi taksiti kesiliyor. Geriye çoğu zaman hiçbir şey kalmıyor ve kişi yeniden borçlanıyor. Bu bir kısır döngü değil, borçla kurulmuş bir yaşam düzeni. Anormal olan normalleşiyor.

Kalıcı bir çözüm ortaya konulmuş değil. Gelir artmadan, hayat pahalılığı düşmeden, sosyal koruma mekanizmaları güçlenmeden bu sorun büyümeye devam edecek. Bir tarafta servet katlayanlar, diğer tarafta ay sonunu getiremeyenler var. Bu tablo sürdürülebilir değil. İnsanlar gerçekten ihtiyaçları olduğu için mi, yoksa mecbur bırakıldıkları için mi borçlanıyor? Cevap açık: Bu gerçek değişmeden devran değişmez.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mevduat Hesabı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:45:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.