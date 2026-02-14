32 Şüpheli Tefecilikten Tutuklandı - Son Dakika
32 Şüpheli Tefecilikten Tutuklandı

14.02.2026 09:15
Ankara ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 32 şüpheliden 18'i tutuklandı, 25 milyar lira hareket tespit edildi.

Ankara ve Diyarbakır'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 32 şüphelinin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara ve Diyarbakır'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 32 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Operasyonlarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi ile çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Zanlılardan 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin hesaplarında 25 milyar 119 milyon lira para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu da örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere ait yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerinde 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el konuldu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

