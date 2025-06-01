(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen "34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali" renkli etkinliklerle devam ediyor.

Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, bu yıl da Bandırma sahilinde renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği etkinlikte, çocuklar ve aileler birlikte eğlendi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, yoğun katılıma dikkati çekerek, "Uçurtma Şenliği'mizde sahil tam anlamıyla şenlik havasındaydı! Yoğun katılım, rengarenk uçurtmalar ve coşkulu bir eğlenceyle gökyüzünü hep birlikte renklendirdik. Katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bandırma'nın hikayeleri edebiyatla buluştu

Festival kapsamında gerçekleştirilen başka bir etkinlik de Bandırma Nikah Salonu'nda düzenlenen "Yazarın Bandırma'sı" söyleşisi oldu. Etkinlikte, Bandırma doğumlu, çocukluğu ve gençliği kentte geçen, eserlerinde sıkça Bandırma sokaklarına ve insanlarına yer veren Mahir Ünsal Eriş ile editör ve öykü yazarı Mustafa Çevikdoğan edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Mirza, etkinliğe ilişkin olarak, "Yazarın Bandırma'sı söyleşisi edebiyat dolu, samimi bir buluşmaya dönüştü. Bandırma'nın kültürle ve edebiyatla nefes aldığı bu güzel günde, kentimizin hikayelerini dinlemek, satır aralarında tanıdık sokakları bulmak isteyen okurlarımız salonu doldurdu. Yazarlarımıza ve katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Sıla mı, Vuslat mı? Mübadele ve Mübadelelik" başlıklı panel ise Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelde, nüfus mübadelesinin hem tarihsel hem de insani yönleri ele alındı; geçmişten bugüne uzanan ortak hafıza, akademisyenler, araştırmacılar ve konunun uzmanı isimler tarafından çok yönlü olarak değerlendirildi.

Etkinliğe katılan Mirza, panelin anlam ve önemine ilişkin, "Alanında uzman isimlerle mübadelenin tarihsel ve insani yönlerini konuştuk, geçmişten günümüze uzanan bu ortak hafızayı bir kez daha hep birlikte yaşadık. Katılım gösteren tüm konuşmacılarımıza ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.