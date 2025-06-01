34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

01.06.2025 15:07  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği festival, Uçurtma Şenliği, 'Yazarın Bandırma'sı' söyleşisi ve 'Sıla mı, Vuslat mı? Mübadele ve Mübadelelik' paneli gibi etkinliklerle zenginleşti. Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliklerin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini duyurdu.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen "34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali" renkli etkinliklerle devam ediyor.

Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, bu yıl da Bandırma sahilinde renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği etkinlikte, çocuklar ve aileler birlikte eğlendi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, yoğun katılıma dikkati çekerek, "Uçurtma Şenliği'mizde sahil tam anlamıyla şenlik havasındaydı! Yoğun katılım, rengarenk uçurtmalar ve coşkulu bir eğlenceyle gökyüzünü hep birlikte renklendirdik. Katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bandırma'nın hikayeleri edebiyatla buluştu

Festival kapsamında gerçekleştirilen başka bir etkinlik de Bandırma Nikah Salonu'nda düzenlenen "Yazarın Bandırma'sı" söyleşisi oldu. Etkinlikte, Bandırma doğumlu, çocukluğu ve gençliği kentte geçen, eserlerinde sıkça Bandırma sokaklarına ve insanlarına yer veren Mahir Ünsal Eriş ile editör ve öykü yazarı Mustafa Çevikdoğan edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Mirza, etkinliğe ilişkin olarak, "Yazarın Bandırma'sı söyleşisi edebiyat dolu, samimi bir buluşmaya dönüştü. Bandırma'nın kültürle ve edebiyatla nefes aldığı bu güzel günde, kentimizin hikayelerini dinlemek, satır aralarında tanıdık sokakları bulmak isteyen okurlarımız salonu doldurdu. Yazarlarımıza ve katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Sıla mı, Vuslat mı? Mübadele ve Mübadelelik" başlıklı panel ise Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Panelde, nüfus mübadelesinin hem tarihsel hem de insani yönleri ele alındı; geçmişten bugüne uzanan ortak hafıza, akademisyenler, araştırmacılar ve konunun uzmanı isimler tarafından çok yönlü olarak değerlendirildi.

Etkinliğe katılan Mirza, panelin anlam ve önemine ilişkin, "Alanında uzman isimlerle mübadelenin tarihsel ve insani yönlerini konuştuk, geçmişten günümüze uzanan bu ortak hafızayı bir kez daha hep birlikte yaşadık. Katılım gösteren tüm konuşmacılarımıza ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bandırma Belediyesi, Uçurtma Şenliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Dursun Mirza, Edebiyat, Festival, Kültür, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel 34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
Kadıköy’de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

16:42
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
22:35
İnanılmaz görüntüler Bursaspor’un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
22:29
Beşiktaş Fibabanka’dan Galatasaray’a 22 sayı fark Seride durum 2-0 oldu
Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:57
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 17:39:43. #7.13#
SON DAKİKA: 34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.