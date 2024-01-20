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34 Yıldır Kerpiç Dükkanda Berberlik Yapan Salih Uçar - Son Dakika
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34 Yıldır Kerpiç Dükkanda Berberlik Yapan Salih Uçar

Sivas'ta yaşayan 72 yaşındaki Salih Uçar, 1990 yılında açtığı 7 metrekarelik kerpiç dükkanda 34 yıldır berberlik mesleğini sürdürüyor. Depremde dükkanda olduğunu belirten Uçar, işyerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi. Müşterilerin memnuniyetini ifade eden Uçar, dükkanından ve yerinden memnun olduğunu dile getirdi.

34 Yıldır Kerpiç Dükkanda Berberlik Yapan Salih Uçar
20.01.2024 - 20:38,
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34 yıldır kerpiç dükkanda berberlik yapıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Salih Uçar 1990 yılında açtığı kerpiç dükkanda 34 yıldır berberlik mesleğini sürdürüyor.

Sivas'ta yaşayan 59 yıllık berber, 7 metrekarelik dükkanda mesleğini sürdürüyor. 1990 yılında taşındığı kerpiç dükkanda hizmet veren Salih Uçar, mesleğini özveri ile yapıyor. 72 yaşındaki Salih Uçar, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde dükkanda olduğunu ifade ederek işyerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

"Bu dükkana 1990 yılında geldim"

34 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Salih Uçar dükkana gelen müşterilerin memnun olduğunu ifade ederek, " Bu dükkan karşıdaki apartman ile beraber yapıldı. Bu dükkana 1990 yılında geldim ve 34 yıldır berberlik mesleğimi bu dükkanda yapıyorum. Görenler bu dükkanın çok eski olduğunu söylüyorlar. Maraş depreminin olduğu gün ben bu dükkanın içindeyim. Depremden fazla etkilenmedim. Arkadaşlarım dükkana gelip deprem olduğunu söylediler ve ben de o zaman deprem olduğunu anladım. Zamanında çarşıya gitmedim. Dükkanımdan memnunum ve yerim güzel. Dükkana gelen müşteriler dükkandan gayet memnun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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