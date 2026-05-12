35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

12.05.2026 08:46
İstanbul merkezli operasyonda 108 kişi gözaltına alındı, 5 bin web sitesine erişim engellendi.

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynadığı iddiasıyla 108 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 zanlı yakalandı, aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca, yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5 bin internet sitesine erişim engeli getirildi.

SON DAKİKA: 35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
