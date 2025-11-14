36'ncı Ankara Film Festivali Perdelerini Açtı

Haber: Semanur COŞKUN

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36'ncı Ankara Film Festivali, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de katıldığı gecede onur ödülleri sahiplerini buldu. Güner, "Bir kentin ruhuna dokunan, hafızasını, hayallerini ve cesaretini yansıtan, görünür kılan en önemli sanat dallarından birini; sinemayı 36 yıldır Ankaralılarla Ankaralı sevenlerle buluşturan festivalimize ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36'ncı Ankara Film Festivali, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de katıldığı açılış gecesi, sanat dünyasından isimlerin ve Başkentlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

"Bu güzel geceyi birlikte paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Sunuculuğunu Gülay Afşar'ın yaptığı açılış töreni, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin anılmasıyla başladı. Anmanın ardından, festivale verdikleri katkılar nedeniyle destekçi kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Çankaya Belediyesi adına plaketi kabul eden Belediye Başkanı Güner, şunları söyledi:

"Bir kentin ruhuna dokunan, hafızasını, hayallerini ve cesaretini yansıtan, görünür kılan en önemli sanat dallarından birini; sinemayı 36 yıldır Ankaralılarla buluşturan festivalimize bu yılda ev sahipliği yapmaktan, Çankayamızda sizleri ağırlamaktan ve bu güzel geceyi birlikte paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben festivalin geçmişten bugüne emektarı olan bugünlere gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum ve bugün buraya gelen ve festivali de ayrıca ilgiyle takip eden tüm Ankaralılara da teşekkür ediyorum iyi ki varsınız."

Açılış gecesinde onur ödülleri sahiplerini buldu

Festivalin açılış gecesinde sinema sanatına emek veren önemli isimler onurlandırıldı. Vakıf Özel Ödülü, tiyatro ve sinema alanındaki üretimleri ile toplumsal katkıları dolayısıyla Demet Evgar'a verildi. Aziz Nesin Emek Ödülü, sahne sanatlarındaki köklü ve kalıcı katkıları nedeniyle Zuhal Olcay'a takdim edildi. Festivalin Sanat Çınarı Ödülü ise uzun yıllara yayılan sanat birikimiyle Rutkay Aziz'in oldu. Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden yönetmen Selman Nacar, Kitle İletişimi Genç Sanatçı Ödülü'nün sahibi olurken; Türkiye'de sinema kültürünün gelişmesine uzun süredir katkı sunan Sinematek/Sinemaevi, Kitle İletişimi Özel Ödülü'ne layık görüldü. Törene katılamayan Zuhal Olcay ve Demet Evgar, teşekkürlerini video mesajlarıyla iletti.

17 ülkeden 55 film gösterimde

21 Kasım'a kadar sürecek 36'ncı Ankara Uluslararası Film Festivali, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç sinemacıların yenilikçi yapımlarına, sinemanın özel eserlerinden uluslararası festivallerde öne çıkan özgün filmlere kadar uzanan geniş bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında, dünya sinemasından seçkin yapımlar izleyiciyle buluşurken, Ulusal Uzun Film, Belgesel, Ulusal Kısa Film ve Ankara Filmleri yarışmaları da düzenlenecek.

Toplam 17 ülkeden 59 yönetmenin 55 filmi, festival boyunca Başkentli izleyicilerin beğenisine sunulacak.