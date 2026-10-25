37 yaşında ölen Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay doğum gününde anıldı

(ANKARA) - Geçen yıl yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, doğum gününde sosyal medya hesabından paylaşılan mesajla anıldı.

Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 37 yaşında yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir ömre sığdırdığın güzellikler hep bizimle birlikte olacak. Gülüşünü hafızamızda, sevgini yüreğimizde, adını hep en güzel hatıralarımızda yaşatacağız. Bugün seni, aramızda olamayışının hüznüyle değil, iyi ki bu dünyaya gelmişsin diyebilmenin sonsuz sevgisiyle anıyoruz. İyi ki doğdun Gülşah Başkan, seni çok seviyoruz."