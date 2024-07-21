37 yıldır devam eden gelenek
DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Cumayabı Evliya Camii'nde geleneksel Ahmet Dede Anma Cümle Mevlidi çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. 37 yıldır süren gelenekte katılımcılara etli pilav ikram edildi.
Akçakoca'da Cumayanı Evliya Cami Geleneksel Ahmet Dede Anma Cümle Mevlidi yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Göktepe Köyün'de bulunan Cumayanı Ahmet Dede Evliya Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası okunan mevlidin ardından Cumayanı'nda devam edilen etkinliğe Akçakoca Kaymakamı Mustafa Canile birlikte protokol üyeleri katıldı.
37 yıldır yapılmakta olan geleneksel mevlidde katılımcılara etli pilav, tatlı ve ayran ikramı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › 37 Yıldır Devam Eden Gelenek: Ahmet Dede Anma Cümle Mevlidi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?