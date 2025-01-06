376 Yasa Dışı Bahis Sitesine Erişim Engeli

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Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 internet adresine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık ayında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde çalışma yaptı.

Çalışma neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 internet adresi hakkında BTK'ye bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.