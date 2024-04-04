38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Başladı - Son Dakika
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38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Başladı

38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Başladı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılış konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül'ün solist olduğu konser ile başladı. Festival, Türkiye'den kıymetli sanatçılar ve 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluk ile 14 konserin sunulacağı bir etkinlik olarak gerçekleşecek.

04.04.2024 23:31  Güncelleme: 23:37
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Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılış konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül'ün solist olduğu konser ile başladı.

Sabancı Vakfının onur üyesi olduğu 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen senfonik konser ile sanatseverlerle buluştu.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, konserin açılışında yaptığı konuşmada, 4-30 Nisan tarihleri arasında Türkiye'den kıymetli sanatçılar ve 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluk ile 14 konserin sunulacağını belirtti.

Festivalin bu yılki afişinin Fatoş Çakıcıoğlu İlhan'ın imzasını taşıdığını kaydeden Başman, sponsorlara destekleri için teşekkürlerini iletti.

Başman, "Gelecek yıllarda gerçekleşecek festivalde maddi ve manevi desteklerini inandığımız sizler ve vefakar sanatseverlerle yine birlikte olmak umuduyla şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin ilk gitar konçertosu eksiksiz haliyle seslendirildi

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel ise festivalin önemli bir geleneğinin, açılış ve kapanış etkinliğinin senfonik konserlerle gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Yüksel, "Festivalimiz, Şef Ender Sakpınar yönetiminde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile son dönemin en yetkin ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül solistliğinde, çoksesli müziğimizin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in 1975'te bestelediği Türkiye'nin ilk gitar konçertosunun eksiksiz haliyle seslendirişi ile açılacak." dedi.

Eserin orijinaline en yakın hali olarak kabul edilebilecek bu eksiksiz seslendirilişe, festivalde tanıklık etmekten mutluluk duyduklarını belirten Yüksel, oda müziğinden caza kadar pek çok seçkin tarzda konserleri sanatseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Çek ve Rus bestecilerin eserleri de sunuldu

Konserin ilk yarısında, solist Sarıgül'e Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik ederken, ikinci yarıda senfoni orkestrası Çek besteci Bedrich Smetana'nın bestelediği en ünlü eseri Moldau ve Rus besteci Aleksandr Borodin'in "Poloveç Dansları" eserleri seslendirdi.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konsere, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan, piyanist ve şef Erol Erdinç, orkestra şefleri Gürer Aykal, Burak Tüzün ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA

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