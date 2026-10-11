4 Cumhuriyetçi 2 Demokrat senatör, Trump'a Rusya dizel planından vazgeçme çağrısı yaptı - Son Dakika
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4 Cumhuriyetçi 2 Demokrat senatör, Trump'a Rusya dizel planından vazgeçme çağrısı yaptı

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ABD'de 4 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat senatör, Trump yönetiminden Rusya'dan dizel satın alma planından derhal vazgeçmesini istedi. Senatörler, kararın Kongre ile istişare edilmediğini, Rusya Ukraynalı sivilleri öldürürken ABD'nin Putin'e mali destek sağlamaması gerektiğini belirtti.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerinden 6 senatör, Trump yönetimini Rusya'dan dizel yakıt satın alma planından "derhal vazgeçmeye" çağırdı.

ABD Kongresindeki 4 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat senatörün yayımladığı bildiride, ???????Rusya ile yapılan petrol anlaşması protesto edildi.

Bildiride Trump yönetiminin, yasanın zorunlu kıldığı üzere, Kongre ile istişarede bulunmadığı veya kararını gerekçelendirmek için herhangi bir açıklama sunmadığı belirtildi.

ABD'li senatörler, "Rusya Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e mali destek sağlamamalıdır. Yönetim derhal bu tutumunu değiştirmelidir." ifadelerine yer verdi.

Bildirinin devamında, "Kongre açıkça belirtti: Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sona erdirip NATO müttefiklerimize yönelik tehditlerinden vazgeçene kadar ABD Rusya'dan petrol ithal etmemelidir." görüşü savunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın açıklaması, Kongrenin Trump'a Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

Kaynak: AA
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