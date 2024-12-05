4. Engelsiz Fest Sona Erdi, Özel Bireyler Eğlenceli Anlar Yaşadı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin dördüncü kez düzenlediği, iki gün süren 'Engelsiz Fest' sona erdi. Festivalde özel bireyler, keyifli vakit geçirdi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal çalışmalarına devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen 4. Engelsiz Fest birbirinden güzel etkinliklerle sona erdi. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde iki gün boyunca süren festivalde Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler stantlarda sergilendi. Özel bireyler, kendileri için düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden Engelsiz Festival'de gönüllerince eğlendiler. Festivalin ikinci gününde özel öğrencilerden oluşan Engelsiz Koro ve Dans Ekibi Performanslarını sergiledi. Özel bireylerin gösterilerinin ardından Belediye Orkestrası Konser vererek özel birey ve ailelerine birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Konserin ardından festival sona erdi.