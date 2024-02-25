4 ilde eş zamanlı operasyon! "Çakar" isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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4 ilde eş zamanlı operasyon! "Çakar" isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı

Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.

25.02.2024 08:37  Güncelleme: 08:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında, bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda elebaşları Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacağız.

4 ilde eş zamanlı operasyon! 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı

ÖRGÜTÜN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda Yalova'da "Çakar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak "Tefecilik" suçunu işledikleri,
  • Faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek "Yağma Suçunu" işledikleri,
  • Borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları,
  • Esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve
  • Şüphelilere ait 2014 yılından günümüze kadar açılıp kapatılan şirket hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
4 ilde eş zamanlı operasyon! 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."

4 ilde eş zamanlı operasyon! 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı
4 ilde eş zamanlı operasyon! "Çakar" isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı

Ali Yerlikaya, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ilde eş zamanlı operasyon! 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA: Bunları silip yenileri türemez inşallah 21 1 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bataklıkta gül çıkmaz. Bir kismi yonetmek bahanesiyle devleti soyarken , gucü buna yetmeyen çetelerde vatandaşa yoneliyor. Ortam müsait. Her yer tepeden tırnağa çete olmuş. 17 1

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SON DAKİKA: 4 ilde eş zamanlı operasyon! "Çakar" isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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