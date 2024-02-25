İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında, bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda elebaşları Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacağız.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda Yalova'da "Çakar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;
Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."
Son Dakika › Güncel › 4 ilde eş zamanlı operasyon! 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi, elebaşları dahil 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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