İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu

İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17.07.2026 22:54
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Sivas'ta düzenlenen törenle İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerine verildi. Vali Şimşek, BBP lideri Destici ve diğer protokol üyeleri, şehit gazeteci İsmail Güneş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ta bir otelde düzenlenen törende, 2009'da bulundukları helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe'yi rahmetle, minnetle andıklarını ifade etti.

Şimşek, basının, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmanın yanı sıra vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi olduğunu belirterek, "Kamuoyunu zamanında, tarafsız ve sağlıklı biçimde bilgilendirme sorumluluğunu taşıyan basın kuruluşlarımız, toplumsal hayatımız açısından son derece kıymetli bir görevi yerine getirmektedir. Böylesine zor ve sorumluluk gerektiren bir mesleğin, mesleki ilkeler, dayanışma, birlik ve beraberlik anlayışı içinde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. İsmail Güneş Basın Ödülleri programını da son derece anlamlı buluyorum. Bu ödüllerin, mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren basın mensuplarımızın çalışmalarının takdir edilmesine, nitelikli gazeteciliğin teşvik edilmesine ve genç gazetecilerimize örnek oluşturulmasına vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de aradan 17 yıl gibi bir süre geçtiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Türkiye, İsmail Güneş ismini helikopter düştükten 25 dakika sonra çağrı merkezini aradıktan sonra duydu. İsmail, bir gazeteciydi, muhabirdi ama aynı zamanda bizim kardeşimizdi, arkadaşımızdı. Bir Muhsin Yazıcıoğlu sevdalısıydı. Onun için o helikoptere bindi. İsmail Güneş kardeşimizi bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyorum. Gerçekten çok tatlı bir insandı. Mekanı cennet olsun. Allah bu şehitlerimizi inşallah cennetinde buluştursun. İsmail adına dördüncüsü düzenleniyor. Bu ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçen başta cemiyet başkanımız olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Ödül alacak kıymetli gazetecileri tebrik ediyorum."

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Anadolu'nun kadim kenti Sivas'ın ev sahipliğinde böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bugün burada adını bu anlamlı etkinlikte yaşatacağımız merhum meslektaşımız İsmail Güneş'i rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bazı isimler yalnızca bir insanı değil, bir meslek ahlakını, hakikate bağlılığı ve kamu adına sorumluluk üstlenen bir duruşu temsil eder. İsmail Güneş de mesleğini büyük bir cesaret, sorumluluk ve fedakarlıkla icra etmiş, ilkeli duruşu ve mesleğine olan bağlılığıyla Türk basınında daima saygıyla hatırlanacak müstesna isimlerden biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyacaktır. İsmail Güneş'i anarken hepimizi derin bir hüzne boğan aynı elim hadisede şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu'na da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan da görevi başında hayatını kaybeden İsmail Güneş başta olmak üzere ebediyete göç eden tüm gazetecileri rahmetle andıklarını ifade etti.

Gecenin sonunda "İsmail Güneş Basın Ödülleri" protokol üyeleri tarafından sahiplerine verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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