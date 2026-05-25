4. Kattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4. Kattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

25.05.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da inşaat işçisi Abdullah Türk, 4. kattan düşerek sırtına demir saplandı. Durumu ağır.

4'üncü kattan düşen işçi sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

AKSARAY'da 4 katlı binanın çatı katında dengesini kaybeden inşaat işçisi Abdullah Türk (25) yan binanın demir korkuluklarının üstüne düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Türk, sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çalışan işçi Abdullah Türk, dengesini kaybedip yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü. Sırtına demir saplanan işçi kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri demiri kesip ağır yaralı Türk'ü kurtardı. Sağlık görevlileri, Abdullah Türk'ü sırtına saplanan demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Kattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:23:10. #7.13#
SON DAKİKA: 4. Kattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.