4. Pati Şenliği\'nde Hayvan Sevgisi

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SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen '4. Pati Şenliği'nde çocuklar sokak hayvanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Kent Park'ta '4. Pati Şenliği' düzenlendi. Şenlikte bazı çocuklar kedi ve köpek yavrularını sahiplendi. Şenliğe hayvansever dernekleri temsilcileri ile aileler ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Şenliğe katılan öğrencilere kedi ve köpek bakımı ile ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte ayrıca yüz boyama, palyaço, müzik ve eğlence gösterileri de büyük beğeni topladı.

Etkinliğin çocuklar üzerinde hayvan sevgisini aşılayacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, "Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi çalışanlarımız bu konuda emek sarf eden emekçilerimiz, çocuklarımızla hem bakımevindeki hayvanlarımızla bir araya getirmek, hayvan sevgisini aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için etkinlik planlandı. Katılım da çok güzel. Yer yüzünde Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıkların yaşama hakkı var. Biz onları en güzel şekliyle yaşatmak ve onlara yardımcı olmak zorundayız. Samsun Büyükşehir Belediyesi, geçmişinden bugüne kadar Türkiye'ye örnek uygulamalara ev sahipliği yapmıştır. Bu uygulamanın da hem çocuklarımızın üzerinde etkili olacağını, hem hayvan sevgisini hem de hayvanların hayatımızın bir parçası olduğuna dair önemli mesajlar vereceğine inanıyorumö dedi.

Şenliğe katıldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten çocuklar ise, hayvanları çok sevdiklerini ve sokak hayvanlarına da sahip çıkılması gerektiğini söylediler.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/Samsun