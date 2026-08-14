4 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'da iş yerinde öldürülen Ramazan Kurt'un öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı.
4 TUTUKLAMA
Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Kurt'un, iş yerinde tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan müteahhit Ahmet Kaya ile oğlu Emre Kaya ve yeğenleri Murat Kaya ve Yunus Kaya sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Sizin düşünceleriniz neler ?