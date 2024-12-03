4\'ü milli, 9 paralimpik ve özel yüzücü engellerini kulaçlarla aşıyor

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BURSA'da yaşları 10 ile 30 arasında değişen 4'ü paralimpik, 5'i özel 9 yüzücünün, tedavi amacıyla başladıkları spor, hayatlarının merkezi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği 'Spora Engel Yok' projesi kapsamında, Gürsu Kapalı Yüzme Salonu'nda sporla buluşan paralimpik ve özel yüzücüler, artık engellerini kulaçlarla aşıyor. 2'si Para Yüzme Milli Takım, 2'si Özel Sporcular Milli Takımı olmak üzere 4'ü milli, 9 sporcu yurt içi ve yurt dışında katıldıkları yarışlardan derecelerle dönüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği 'Spora Engel Yok' projesi, Gürsu Kapalı Yüzme Salonu'nda engelli bireyleri sporla buluşturdu. En küçüğü 10, en büyüğü ise 30 yaşındaki 4'ü paralimpik, 5'i mental, otizm ve down sendromlu özel olmak üzere 9 sporcu, tedavi için başladıkları yüzme sporuyla hayatlarına yeni bir yön verdi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yarışlara katılıp, birçok şampiyonadan başarıyla dönen sporcular, katıldıkları müsabakalarla daha önce hiç gitmedikleri şehirleri ve ülkeleri keşfetme fırsatı bulurken, engellerini kulaçlarıyla aşıp, kendileri gibi engelli olan bireylere de umut ışığı oldu.

12 YILA DÜNYA 1'İNCİLİĞİ, AVRUPA 2'NCİLİĞİ VE TÜRKİYE REKORLARI SIĞDIRDI

Yüzmeyi fiziksel bir aktivitenin ötesinde, bir özgürlük sembolü haline getirerek her bir kulacının, hayata dair yeni bir umut taşıdığını söyleyen para yüzücü Melda Kolayca (20), 8 yaşında başladığı yüzmeyi, Para Yüzme Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil ederek sürdürüyor. 2019 Belarus Paralimpik Uluslararası Turnuva'da Avrupa 2'nciliği ve 3'üncülüğü, 100 metre kelebek yüzme ile 200 metre karışık yüzmede Türkiye rekoru bulunan Kolayca, 2022 yılında Fransa Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ise 300 metre karışıkta dünya 1'incisi, 50 metre kelebekte de dünya 3'üncüsü oldu.

'HEDEF, OLİMPİYATLAR'

Bursa Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan milli para yüzücü Kolayca, doğduğundan bu yana hayatının büyük kısmını ameliyat ve fizyoterapiyle geçirdiğini söyleyerek, "Ortaokula geçtikten sonra, doktorum, kolum için bir tedavisinin kalmadığını söyledi. Daha sonra ailem sayesinde yüzmeye başladım. 12 yıldan beri yüzmeye devam ediyorum. Şimdiye kadar 70 tane 1'incilik, 3 tane 2'ncilik ve 3 tane de Türkiye 3'üncülüğüm bulunmakta. Bunların dışında 1 tane Avrupa 2'nciliğim var. 2 sene önce de dünya 3'üncülüğü ve dünya 1'inciliğini kazandık. Şimdiki hedefimiz de olimpiyatlar" dedi.

'TÜM HAYATIMI YÜZMEYE VERMEK İSTİYORUM'

Yüzmenin kendisini sadece fiziksel olarak değil mental olarak da geliştirdiğini belirten Melda Kolayca, "Normalde içime kapanık bir insandım. Utangaç ve hayatta aktif değildim. Ama yüzmenin hayatıma girmesiyle beraber, öz güvenim arttı ve bununla beraber çok sayıda arkadaşım var artık. Şu an üniversiteye gidiyorum ve üniversitem bittikten sonra, spor hayatımın 30 yaşına kadar profesyonel olarak devam etmesini istiyorum. Tüm hayatımı yüzmeye vermek istiyorum" diye konuştu.

MISIR'DA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN KULAÇ ATACAK

Para Yüzme Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil eden bir diğer paralimpik sporcu da Serhat Polat (23). S3 kategorisinde mili takım barajını geçip, Türkiye'yi Mısır'da temsil edecek olan Polat, sırt ve serbest yüzmede dünya şampiyonluğu için kulaç atacak. Fizik tedavi amacıyla 3 yaşında başladığı yüzme sporunda, 20 yılı geride bırakan Serhat Polat, başlarda yalnızca hafta sonları antrenman yapmak için yüzerken, lisanslı sporcu olduktan sonra her gün havuza geldiğini söyledi. Hedefi olimpiyatlar olan Polat, aynı zamanda İl Halk Kütüphanesi'nde çalışıp, spor ve iş hayatını da dengelemeye çalıştığını belirterek, "Milli takım barajını geçtik. Önümüzde Mısır yarışları var. Oradan da inşallah madalyayla dönüp, daha iyilerini yapmayı hedefliyorum. Şu anda olimpiyat havuzuna gitmeyi amaçlıyoruz. Şu anda İl Halk Kütüphanesi'nde çalışıyorum. Hem çalışıyor hem de spor yapıyorum. Zor oluyor ama meyvelerini de alıyoruz" dedi.

'SPOR YAPMASAYDIM EVE KAPANIP, PENCEREDEN DIŞARI BAKAN BİRİ OLURDUM'

Ailesinin desteği ile milli sporcu olduğunu söyleyen ve bu durumun hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen Polat, "Ailemin desteği olmasa, bunları yapmam zor. Çünkü beni buraya onlar getirip, götürüyor. Özelikle kış aylarında bu daha da zor oluyor. Onlar olmazsa başaramazdım. Bu spor sayesinde dışarıda göremediğimiz sevgiyi görüyoruz. Bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Spor yapmasaydım eve kapanıp, pencereden dışarı bakan biri olurdum. Sporun hem fiziksel hem de sosyal anlamda bayağı bir etkisi var" diye konuştu.

'TRANSFER SÖZLEŞMELERİ GELMEYE BAŞLADI'

4'ü paralimpik, 5'i özel 9 sporcusunun, yüzme sporu sayesinde hayatlarının değiştiğini ve engellerini aştıklarını söyleyen Para Yüzme ve Özel Sporcular Milli Takımları Antrenörü Çetin Arslan (30), paralimpik ve özel sporculara yüzme eğitimine 4 yıl önce başladığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gürsu Yüzme Salonu'nda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Serüvenimiz 2020 yılında, pandemiden sonra başladı. Ben normalde yüzme antrenörlüğü yürütüyordum. Sonrasında belediye tarafından bu konuda teklif sunuldu, ben de kabul ettim ve başladık. Çalışmalarımız bu yolda ilerliyor. Son yıllarda büyük takımlar da paralimpik sporcuları transfer etmeye başladı. Bu alan, federasyon ve rekabet anlamında da büyüyor. Transfer sözleşmeleri gelmeye başladı. Bu çocukları hem heyecanlandırıyor hem de rekabet ve alttan gelen sporculara da teşvik oluyor" ifadelerini kullandı.

'İÇLERİNE KAPANIKTILAR'

Sporcuların başarıya attıkları her kulaçla, engellerini de aştıklarına dikkat çeken Arslan, "Çocuklar içlerine kapanıktı, engellerinden dolayı. Ama bunları gittikçe aştılar" dedi.

Arslan, yüzme derslerine katılan tüm öğrencilerin de paralimpik çocuklar sayesinde engelli bireylere karşı saygılı olmayı öğrendiğine dikkat çekti.