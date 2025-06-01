4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

(ANTALYA) - 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, sağanak yağışa rağmen ikinci gününde de coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında sanatçı Funda Arar, güçlü sesi ve sahne performansıyla katılımcılarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri yağmura rağmen renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikler kapsamında Uşak Efebey ve Susuz Ören Atlı Cirit Spor Kulübü cirit oyunları gerçekleştirildi. Vatandaşlar, atlı cirit oyunlarını büyük bir keyifle izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Başkanlığı koordinasyonunda Yörük İstişare Toyu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Yörük-Türkmen beyleri, dernek başkanları ve STK temsilcileri yer aldı. Toyda, Türkmen beylerinin festivale ilişkin talep ve görüşleri dinlendi.

Daire Başkanı İsmail Oskay, Yörük Türkmen Festivali'nin her geçen yıl giderek büyüdüğünü, Yörük-Türkmen derneklerinin destekleriyle giderek daha kapsayıcı olacağını belirterek, "Yörük Festivalimizi her yıl daha ileri nasıl taşırız diye birlikte istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Festivalimiz her yıl büyüyerek ilerliyor" dedi.

Toyun ardından katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. Yörük Türkmen Festivali organizasyonun yörükler için bir bayram haline geldiğini belirten Yörük–Türkmen beyleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e festival için teşekkür etti.

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali kapsamında ünlü sanatçı Funda Arar da Antalyalılarla buluştu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, Funda Arar'ın şarkılarıyla coştu.

Festival anısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek ve Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen, Arar'a Döşemealtı halısı ve çiçek takdim etti.