Kaza, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 27 V 1276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Türkmenoğlu'na çarptı. Kazada Türkmenoğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenoğlu, kurtarılamadı. Ali Türkmenoğlu'nun cansız bedeni morga götürülürken, otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › 4 Yaşındaki Ali Türkmenoğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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