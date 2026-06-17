4 Yaşındaki Çocuk, Çevre Bilinciyle Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4 Yaşındaki Çocuk, Çevre Bilinciyle Ödüllendirildi

4 Yaşındaki Çocuk, Çevre Bilinciyle Ödüllendirildi
17.06.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de çöpleri toplayan Aras Güven, belediye tarafından ödüllendirildi ve duyarlı hareketi takdir edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokaktaki çöpleri toplayıp, çöp kutusuna attığı görüntüler sanal medyada paylaşılınca gündeme gelen Aras Güven (4), Belediye Başkanı Zeyni İpek tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi'nde yerde gördüğü çöpleri toplayarak çöp kutusuna atan Aras Güven'in bu görüntüleri, sanal medyada büyük beğeni aldı. Bu duyarlı hareketin ardından Kızıltepe Belediyesi tarafından ailesi ve Aras, belediyeye davet edildi. Belediye Başkanı Zeyni İpek, çevre temizliği bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, Aras'ın ailesine teşekkür etti. Ziyaret sonunda Başkan İpek tarafından Aras'a çeşitli hediyeler verildi. Hatıra fotoğrafının çekildiği ziyaret sonrası Aras Güven'in ailesi de gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 Yaşındaki Çocuk, Çevre Bilinciyle Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:52:32. #7.13#
SON DAKİKA: 4 Yaşındaki Çocuk, Çevre Bilinciyle Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.