"4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

26.01.2026 15:27  Güncelleme: 16:58
Yenişehir Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde düzenlediği ve çocukları sanatla buluşturan '4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali', yoğun ilgiyle sürüyor. Festivalde farklı tiyatro oyunları ücretsiz sergileniyor ve çocuklara boyama seti dağıtılıyor.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi tarafından çocukları yarıyıl tatilinde sanatla buluşturmak amacıyla düzenlenen "4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali" yoğun ilgiyle devam ediyor.

4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali'nin açılışı, 24 Ocak'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bisküvi Adam" adlı oyunla gerçekleştirildi. Minik izleyiciler, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunan Türk bayraklarını oyun boyunca ellerinde taşıdı.

Festivalin ikinci gününde Yenişehir Şehir Tiyatrosu tarafından performe edilen "Harikalar Mutfağı" adlı oyun yoğun katılıma sahne oldu. Çocukların oyuna aktif şekilde dahil olduğu gösterim ailelerden de beğeni topladı.

Bugün ise Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Geçmem Gerek" adlı oyunla sahnede olacak. No Name Tiyatro, yarın "Bir Küçük Ayakkabı Masalı" ile minik izleyicilerle buluşurken; 28 Ocak'ta Hayalicinas Tiyatrosu "Karagöz Uzaylı Misafir" adlı oyunu sahneleyecek.

Festival, 29 Ocak'ta Value Tiyatro tarafından sahnelenecek "Zamanda Yolculuk" adlı oyunla sona erecek.

Festival kapsamındaki tüm oyunlar her gün saat 15.00'te sahnelenecek. 29 Ocak'a kadar devam edecek festivalde, tüm oyunlar ücretsiz olarak izlenecek.

Festival boyunca boya seti ve boyama kitabı ücretsiz olarak dağıtılırken, çocukların ve ailelerin etkinliklere daha rahat erişebilmesi için ücretsiz servis hizmeti de sunuluyor.

Festival programı kapsamında farklı şehirlerden ve tiyatro topluluklarından ekipler de çocuklarla buluşuyor.

Kaynak: ANKA

