40 Bin Kişi 'Aile Kampı'na Katıldı - Son Dakika
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40 Bin Kişi 'Aile Kampı'na Katıldı

40 Bin Kişi \'Aile Kampı\'na Katıldı
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Bakan Yumaklı, 81 ilde düzenlenen kamp etkinliğine 40 bin kişinin katıldığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen 'Aile Kampı' etkinliğine yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını söyledi. Yumaklı, son 24 yılda milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DKMP tarafından Güdül ilçesindeki Sorgun Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen 'Aile Kampı' etkinliğini ziyaret etti. Bakan Yumaklı, doğada kamp yapan ailelerle bir araya geldi, sohbet edip, etkinliklerde yer aldı. Halat çekme yarışmasına katın Bakan Yumaklı, yaşama güçlüğü çeken ve DKMP tarafından tedavileri yapılan 7 kerkenes kuşunu da çocuklarla birlikte doğaya bıraktı.

'MİLLİ PARK SAYISINI 4 KAT ARTIRDIK'

Bakan Yumaklı, bakanlık olarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyerek, "Bunlardan en önemlisi gıda arz güvenliği. Özellikle su ve sulama konuları ve buna bağlı olarak yine aslında ülkemizin biyoçeşitliliğinin korunması, onların sevdirilmesi de dahil olmak üzere birçok konuda faaliyet gösteriyoruz. Bu faaliyet yelpazesinde en önemli noktalarımızdan bir tanesi de milletimizin sahip olduğu bu değerlere kavuşmasını sağlamak. Son 24 yılda özellikle milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardık. Aynı zamanda tarihimizde önemli yer edinmiş milli parklarımızın da tarihi parklarımızın da bunlar içerisinde önemli bir yer tuttuğunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİSİ OCUKLARIMIZA DOĞA BİLİNCİNİ AŞILAMAK'

Yumaklı, 47 eko turizm rotası belirlediklerini belirterek, "Bu eko turizm rotaları doğa severlerin hizmetlerine sunuldu. Bugün 81 ilde eş zamanlı şekilde 'Aile Kampı' etkinliğimize başladık. Geçtiğimiz yılda bu kampa çok yoğun bir ilgi vardı. Bu yılda duyurduğumuz andan itibaren şu an için söylüyorum; tabii artmaya devam ediyor 10 bin ailemizin başvurusu ve katılımı var. Yani bir ailenin ortalama 4 kişi olduğunu hesaplarsak yaklaşık 40 bin kişinin doğayla, tabiatla sahip olduğumuz değerlerle bütünleşmesi onları hissetmesi söz konusu. En önemli hususlardan birisi de çocuklarımıza doğa bilincini, tabiat bilincini ve sevgisini aşılamak. Son dönemde teknolojinin elbette birçok getirdiği avantaj var. Ama en önemli dezavantajı da maalesef çocuklarımızın doğayı, tabiatı tanımaması. Tanımadığınız bir şeye gereken değeri veremezsiniz. Bunu sadece kitaplarda öğretilerle onlara kazandırmak mümkün değil. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da tabiat bilincinin, milli ve manevi değerlerin sahip olunmasına ilişkin bilincin çocuklarda yerleşmesi için çok azami şekilde gayret sarf ediyorlar ki birlikte çalıştığımız birçok alan var. Bizzat çocukların doğada öğrenmesini istediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

'HEPİNİZİ BEKLİYORUZ'

Yumaklı, 'Aile Kampı'nın bugüne kadar yapılmış en geniş organizasyonlardan biri olduğunu söyleyerek, "Her yıl gelişerek de devam ediyor. Ben bu konuda buradan tekrar bütün ailelerimize çağrıda bulunuyorum. Bu ortama sizler de gelin. Çocuklarınızı getirin. Çocuklarımızla televizyonun olmadığı, bilgisayar oyunlarının olmadığı ağacın kuşun karıncanın yani aklımıza ne geliyorsa doğada tabiatta neler varsa onların hissedildiği, yaşandığı, görüldüğü çocuklarımızın ellerinin, gözlerinin temas etmesinin sağlandığı bu kamplara sizler de gelin. Hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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