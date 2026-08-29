40 İl Göç Uzman Yardımcısı Alımı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınavla 40 il göç uzman yardımcısı alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını e-Devlet'teki "Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Sınav başvuruları 1 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 9 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da denkliği kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 2024 veya 2025'te yapılan KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 70 puan alması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Yazılı sınav, 10 Ekim saat 14.00'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak, alınacak il göç uzman yardımcısı sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağırılacak.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati, Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesinden duyurulacak.