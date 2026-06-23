Antalya Falezlerinden 40 Metre Atlayış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Falezlerinden 40 Metre Atlayış

23.06.2026 13:43  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Konyaaltı sahilinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden iki kişi peş peşe denize atladı. Tehlikeli atlayış cep telefonu kamerasına yansırken, sahildekiler endişeyle izledi.

ANTALYA'da falezlerin kıyısına gelen 2 kişi, tehlikeye aldırmadan peş peşe denize atlayıp, yüzdü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten suya düşen 2 kişinin atlayışı kameraya yansıdı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı sahil bandındaki yaklaşık 40 metre yüksekliğinde falezlerde meydana geldi. Falezlerin kıyısına gelen kişi bir süre çevreyi izledikten sonra yanında getirdiği taşı denize attı, ardından da kendisi atladı. Suya düşen kişi aşağıda kendisini bekleyen arkadaşının yanına kadar yüzdü. Ardından başka biri de aynı noktadan denize atladı. O sırada sahilde bulunanlar yaşananları endişeyle izlediklerini ifade etti.

Konyaaltı Sahili'ne Varyant tarafından giriş yapıldığında ise hemen falezlerin altında bulunan 6 metre yüksekliğindeki kayadan bir grup gencin de denize atladığı görüldü. Her sene klasikleşen ve önüne geçilemeyen duruma, bu yıl da rastlandığı ve gençlerin tehlikeye aldırmadan kayalıktan kendilerini suya attığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Konyaaltı, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Falezlerinden 40 Metre Atlayış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya oksijen takviyesi yapıldı Sahnede fenalaşan ünlü şarkıcıya oksijen takviyesi yapıldı

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:18
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:18:47. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Falezlerinden 40 Metre Atlayış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.