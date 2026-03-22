40 Yıl Sonra Serbest: İbrahim Ebu Muh

22.03.2026 23:52
İsrail hapishanelerinde 40 yıl tutulan Filistinli İbrahim Ebu Muh, serbest bırakıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli en eski esir Ebu Muh'un serbest kaldığı belirtildi.

İsrail-Batı Şeria sınırı boyunca uzanan Beka el-Garbiye kasabası nüfusuna kayıtlı Ebu Muh'un 65 yaşında olduğu aktarılan açıklamada, Ebu Muh'un tutuklandığı 1986 yılından beri birçok hapishane ve hastaneye nakledildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Ebu Muh'un tutukluluk süresi boyunca tıbbi ihmal başta olmak üzere çok acıya ve işkencelere maruz kaldığı ifade edildi.

Siyasi Kalkınma Vizyonu Merkezi verilerine göre Ebu Muh, 1986 yılında tutuklandı. Ebu Muh, "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne katılma ve İsrail askerlerini kaçırarak öldürme" gerekçeleriyle müebbet hapis cezası aldı ancak daha sonra cezası 40 yıla indirildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısının Mart 2026 itibarıyla 9 bin 500'ü aştığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

