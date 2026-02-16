42 Kişi Gözaltında, 26 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

42 Kişi Gözaltında, 26 Şüpheli Tutuklandı

16.02.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'10 Kardeşler' suç örgütüne yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı, 26'sı tutuklandı.

SUÇ örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Mekin Büyükdeniz'in yaptığı, Küçükçekmece merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen '10 Kardeşler' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve liderliğini Mekin Büyükdeniz'in yaptığı '10 Kardeşler' suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' 'Örgüte üye olma', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma', 'Silahla kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takipte, suç örgütünün her türlü silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırılar ve çökme faaliyetleri yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla kazanç sağladığı belirlendi. Öte yandan geçmişte yapılan operasyonlara rağmen yurt dışında firari bulunan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Örgütün, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan üyeler ile henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük kişiler üzerinden etkinliğini devam ettirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerinin yakalanması ve faaliyetlerin tamamen sonlandırılması amacıyla 13 Şubat 2026 tarihinde 7 ilde toplam 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden şüphelilerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 42 Kişi Gözaltında, 26 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:44:45. #7.11#
SON DAKİKA: 42 Kişi Gözaltında, 26 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.