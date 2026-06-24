Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten 42 Yıllık Nikah Memuruna Plaket - Son Dakika
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Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten 42 Yıllık Nikah Memuruna Plaket

24.06.2026 15:59  Güncelleme: 16:42
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Manisa Şehzadeler Belediyesi'nde 42 yıl görev yapan nikah memuru Nurettin Başkurt, yaklaşık 41 bin çiftin nikahını kıyarak emekli oldu. Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Başkurt'a teşekkür plaketi takdim etti.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi'nin deneyimli nikah memuru Nurettin Başkurt, 42 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldı. Görev yaptığı süre boyunca yaklaşık 41 bin çiftin nikahını kıyan Başkurt'a, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Hakan Şimşek tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Manisa'da evlenen pek çok çiftin mutluluğunda imzası bulunan Nurettin Başkurt, görevine veda etti. 42 yıl önce Manisa Belediyesi'nde memur olarak göreve başlayan Başkurt, 30 yıl boyunca belediye bünyesinde farklı görevlerde çalıştı. Meslek hayatının son 28 yılını nikah memuru olarak geçiren Başkurt, bu süreçte yaklaşık 41 bin çiftin "evet" dediği anlara eşlik etti. Büyükşehir yapılanmasının ardından görevine Şehzadeler Belediyesi'nde devam eden Nurettin Başkurt, son 12 yılını da burada tamamladı.

"ONU HER ZAMAN GÜZEL ANILARLA HATIRLAYACAĞIZ"

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Nurettin Başkurt'a bugüne kadar yaptığı çalışmalar, vatandaşlara gösterdiği ilgi ve belediyeye kattığı değerler için teşekkür ederek plaket takdim etti. Şimşek, "Nurettin ağabeyimiz, yıllar boyunca binlerce hemşehrimizin en mutlu gününde yanlarında oldu. Bir nikah sadece bir imza değildir, iki insanın hayatlarını birleştirdiği, ailelerin kurulduğu çok özel bir andır. Bu özel anlara yıllarca büyük bir özen, sabır ve güler yüzle eşlik eden Nurettin Başkurt'a şehrimize ve belediyemize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. 42 yıllık hizmet hayatı boyunca büyük bir emek ortaya koydu. Şehzadeler Belediyesi ailesi olarak kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Bizler onu her zaman güzel anılarla hatırlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten 42 Yıllık Nikah Memuruna Plaket - Son Dakika

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