43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Yapıldı

43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Yapıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 120 develin katıldığı 43. Deve Güreşi Festivali coşkuyla gerçekleşti.

19.01.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve "Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali, 43. kez yapıldı.

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 120 deve mücadele etti.

Alanı çevreleyen yamaçlar, soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren deve güreşi meraklılarınca dolduruldu.

Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel vatandaşları selamladı.

Cemil Tugay, deve güreşleri geleneğinin geçmişten bugüne dek yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Güreşler öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

Müsabakalar öncesinde sahipleri tarafından alanda dolaştırılan develer, yapılan eşleşmeler sonrasında rakipleriyle mücadele etti.

Güreşseverler, cazgırın manileriyle coştu, bazı vatandaşlar davul ve zurna ile çalınan türkülere eşlik etti. Alanda deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahlar kuruldu. Güreşleri izleyenler piknik de yaptı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Festival, Marmara, Selçuk, Güncel, izmir, Yaşam, Spor, Deve, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: 43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.