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43 ilin geçiş güzergahında bayram hareketliliği sürüyor: Validen emniyet kemeri uyarısı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan araç trafiği hareketliliği "dron" ile havadan görüntülendi. Uygulama noktasındaki denetimlere katılan Vali Mehmet Makas, araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyararak, iyi bayramlar diledi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başladığı anlardan itibaren çok sayıda vatandaş, tatil beldeleri ve memleketlerine gitmek için yollara akın etti. Batı'daki şehirlerden Anadolu'daki şehirlere gitmek için yola çıkan bazı sürücüler, Ankara- Samsun ve Kırıkkale- Kayseri kara yolunu kullandı. 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayramın ilk gününde kara yollarında yaşanan akıcı araç trafiği "dron" ile havadan gözlemlendi.

Bayramın ilk gününde uygulama noktalarında görev yapan trafik ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, jandarma kontrol noktasını ziyaret etti. Trafik denetimlerine katılan Vali Makas, durdurulan araçlardaki vatandaşları emniyet kemeri ve güvenli yolculuk konusunda uyararak, iyi bayramlar diledi.

Vali Makas, Başkan Önal ve beraberindekiler, 7/24 esasına göre görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vali Makas, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde de yetkili kurum müdüründen son durum hakkında bilgi aldı.