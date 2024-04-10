43 ilin geçiş güzergahında bayram hareketliliği sürüyor: Validen emniyet kemeri uyarısı
KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan araç trafiği hareketliliği "dron" ile havadan görüntülendi. Uygulama noktasındaki denetimlere katılan Vali Mehmet Makas, araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyararak, iyi bayramlar diledi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başladığı anlardan itibaren çok sayıda vatandaş, tatil beldeleri ve memleketlerine gitmek için yollara akın etti. Batı'daki şehirlerden Anadolu'daki şehirlere gitmek için yola çıkan bazı sürücüler, Ankara- Samsun ve Kırıkkale- Kayseri kara yolunu kullandı. 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayramın ilk gününde kara yollarında yaşanan akıcı araç trafiği "dron" ile havadan gözlemlendi.
Bayramın ilk gününde uygulama noktalarında görev yapan trafik ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, jandarma kontrol noktasını ziyaret etti. Trafik denetimlerine katılan Vali Makas, durdurulan araçlardaki vatandaşları emniyet kemeri ve güvenli yolculuk konusunda uyararak, iyi bayramlar diledi.
Vali Makas, Başkan Önal ve beraberindekiler, 7/24 esasına göre görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vali Makas, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde de yetkili kurum müdüründen son durum hakkında bilgi aldı.
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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Nazım B'nin kullandığı otomobil, İkram Ş. idaresindeki araçla çarpıştıktan sonra ağaca çarparak alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücüler ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
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