43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Jürisi Belirlendi - Son Dakika
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43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Jürisi Belirlendi

43. İstanbul Film Festivali\'nde Ulusal Yarışma Jürisi Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek olan 43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri belirlendi. Jüri başkanlığını Aslı Özge'nin üstleneceği festivalde, Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere 10 dalda ödül verilecek.

14.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan'da düzenlenecek 43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenirken, jüride oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor.

Ulusal Yarışma'da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere, 10 dalda ödül verilecek.

Festivalin ulusal yarışmalarında yer alacak filmler mart ayı sonunda, programın bütününün açıklanacağı basın toplantısıyla duyurulacak.

Kaynak: AA

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