430 mülki idare amirinin görev yeri değişti - Son Dakika
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430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
17.06.2026 01:00
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Liyakat, kıdem ve hizmet gereklerine göre 430 amirin görev yerleri değiştirildi; 13 kayyım arasında da atamalar yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığına ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığımıza ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlanmıştır. Bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri; liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda taşra teşkilatında görev yapan 15 Mülki İdare Amirinden 11'i Kaymakam, 4'ü Vali Yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatındaki görevlere atandığını belirten Çiftçi, "Ayrıca 208 Mülki İdare Amirimiz Kaymakamlıktan Kaymakamlığa, 82'si Kaymakamlıktan Vali Yardımcılığına, 74'ü Vali Yardımcılığından Vali Yardımcılığına, 32'si ise Vali Yardımcılığından Kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir" dedi.

Bakan Çiftçi açıklamasına şöyle devam etti:

"Ayrıca, 6'sı il, 7'si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 Mülki İdare Amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 Mülki İdare Amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış; yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı Mülki İdare Amirlerimiz görevlendirilmiştir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda; milletimize en yakın devlet temsilcileri olan mülki idare amirlerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehirlerimize ve aziz milletimize hizmet etmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Kararnamemizin; mülki idare amirlerimize, kıymetli ailelerine, görev yapacakları şehirlerimize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim, üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin."

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti - Son Dakika

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