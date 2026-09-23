436 sanıklı İBB davasında 86. gün UYAP sorunuyla erken bitti

436 sanıklı İBB davasında 86. gün UYAP sorunuyla erken bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB Davası'nda 86. gün, UYAP'ta yaşanan sorun nedeniyle tamamlanamadan bitti; tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyordu. Aralarında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 436 sanıklı davanın duruşması yarın devam edecek.
Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN
(İSTANBUL) - İBB davasının 86'ıncı günü, UYAP'ta (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) yaşanan sorun nedeniyle sona erdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine devam edildi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 86. gün, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam etti.
Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme katibi, UYAP'ta yaşanan sorun nedeniyle oturuma bugünlük devam edilemeyeceğini söyledi.
Duruşmaya, yarın devam edilecek.
Kaynak: ANKA
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