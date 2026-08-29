45 Yıl Sonra Buluşma
Atatürk Üniversitesi mezunları, Trabzon'da hasret giderip anılarını paylaştı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 45 yıl önce mezun arkadaşlar, Trabzon'da buluştu.
Üniversitenin çeşitli fakültelerinden mezun 24 kişi, her yıl ağustosun son haftasında farklı şehirde bir araya geliyor.
Bu yıl da Beşikdüzü Öğretmenevi'nde organize edilen programda hasret gideren dostlar, sohbet edip anılarını tazeledi.
Yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşayan eski üniversite arkadaşları, Beşikdüzü ilçesinin doğal güzelliklerinin de keyfini çıkardı.
Kaynak: AA
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