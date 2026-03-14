46. İFSAK Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46. kez düzenlenen "Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

32. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni ve festivalin kapanışı, Sainte Pulcherie Lisesi Gösteri Salonu'nda yapıldı.

Oyuncu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen Gülsen Tuncer'e programda "İFSAK Sinema Emek Ödülü" takdim edildi.

Tuncer, ödülü alırken yaptığı konuşmada, kısa filmin önemine değinerek, "Zaten uzun film, kısa film diye bir şey yok. Olay anlatıma bağlı, metraja bağlı değil. Bir artısı var kısanın, bir falso yaptığınız zaman, içinde hoşunuza gitmeyecek bir durum olduğunda, uzun metrajda yedirirsin gider. Kısanın bu şansı yok. Onun için hep çok iyi olmak zorundadır kısa film." dedi.

32. İFSAK Kısa Film Festivali Genel Koordinatörü Işıl Yaman, festival kapsamında ulusal ve uluslararası seçkilerde yüzden fazla kısa filmin gösterildiğini belirterek, "Uluslararası film yönetmenleri de bizlerle birlikte oldular. Aynı zamanda 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nı gerçekleştirdik. Yarışmaya başvuran 400'e yakın film arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen finalist filmler, bizlere son derece güçlü ve çeşitli bir seçki sundu." diye konuştu.

Yaman, yarışma sürecinde katkı sunan ve 391 filmi izleyerek değerlendiren ön jüri üyeleri Yakup Tekintangaç ve Tuğba Kurt Ulucan'a, ana jüri üyeleri Gaye Boralıoğlu, Pelin Esmer ve Mahir Günşiray'a teşekkür etti.

İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı Tania Sisa ise festivalin uluslararası kısa filmler ayağının bu yıl oldukça zengin bir içerikle gerçekleştiğini aktardı.

Sisa, 29 ülkeden 66 kısa film izlediklerini dile getirerek, "Toplamda 102 kısa filmle izleyicilerimizin karşısına çıktık. Uluslararası seçkimizdeki filmlerin bir kısmı ilk gösterimlerini bizim festivalde yaparken, bir kısmı da prestijli festivallerde gösterilmeye değer bulunan filmler oldu. Uluslararası seçkimiz, bu sene tema olarak 'Kadın Emeği, Görünmeyen Emek' konusunu odağına aldı. Bunun yanında küresel krizler, göç ve savaş gibi toplumsal konuları ele alan filmleri de izleme olanağı bulduk." ifadelerini kullandı.

Ödüller

Deneysel dalında "En İyi Kısa Film" ödülünü Baturay Tunçat "Buharlaşır Tüm Katı Olanlar" filmiyle alırken, ikincilik ödülüne "Cargo" filmiyle Gizem Tataroğlu, üçüncülük ödülüne "Bu Bir Kültür Ürünüdür" filmiyle Veysel Ayvazoğlu layık görüldü.

Belgesel dalında da birinciliği "Salman Gitmek İstiyor" filmiyle Ozan Takış, ikinciliği "Renge Kevir" filmiyle Tuğba Yaşar, üçüncülüğü ise "Tanıştığıma Memnun Oldum" filmiyle Jehan Barbur ve Güneş Kazdal elde etti.

Kurmaca dalında birincilik "326" isimli kısa filmiyle Miray Kuyumcu'nun, ikincilik "Bizim Olan Her Şey"le Deniz Kezik'in, üçüncülük "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmiyle Deniz Koloş'un ve jüri özel ödülü "Garan" filmiyle Mahsum Taşkın'ın oldu.

"Behind" filmiyle Hamide Enise Aytekin canlandırma dalında birincilik ödülünü alırken, "Home Sweet Home" isimli kısa filmiyle Yiğit Armutoğlu ikincilik, Zeynep Sude Yavuz'un "Drip" filmiyle üçüncülük aldı."

Yarın yarışmada ödül alan filmlerin özel gösterimleri İFSAK ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.