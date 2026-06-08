46. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) işbirliğiyle düzenlenen 46. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı.

Dünyanın en saygın bilimsel arkeoloji toplantılarından biri olarak kabul edilen ve EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bilim insanı, akademisyen ve arkeoloji uzmanı bir araya geldi.

Vali Hamza Aydoğdu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, arkeolojinin insanlığın ortak hafızasını canlandıran, geçmişle gelecek arasında köprü kuran hayati bir bilim dalı olduğunu söyledi.

Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaların, yalnızca toprağın altındaki eserleri değil, geçmişe ait insan hikayelerini de günyüzüne çıkardığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Erzincan, Altıntepe'den Kemah'a, tarihi yollarından kadim yerleşim yerlerine kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan köklü bir hafızaya sahiptir. Bu bilinçle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemiz bünyesinde kurulması planlanan Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü ve Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi ile geçmişimizi bilimsel çalışmalarla geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki medeniyetler hatırlandıkları ölçüde yaşarlar. Hafızasını koruyan toplumlar geleceğe daha emin adımlarla yürürler. Geçmişini unutanlar ise yönlerini kaybederler. Sizler ise insanlığın ortak hafızasını diri tutan, kültürler arasında köprüler kuran, zamanın emanetçileri olan kıymetli bilim insanlarısınız."

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de arkeolojinin emek ve gönül birlikteliğine dayanan bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak son yıllarda "Arkeolojinin Altın Çağı" mottosuyla önemli projeler yürüttüklerini anlatan İnceciköz, "Biliyorsunuz arkeoloji gönlün ve emeğin birleştiği dünyadaki belki en nadir meslek grubundan bir tanesi. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak arkeolojinin altın çağı mottosuyla son birkaç yıldır önemli bir proje geliştirdik. Geleceğe Miras. Biz projeyi geliştirdik ama bunun sahada icralarını siz kıymetli hocalarımız yapıyorsunuz. Öyle bir noktaya geldik ki söylemekten gurur duyuyorum, bugün dünyanın en yoğun arkeolojik bilimsel çalışması yapan ülkesi haline geldik." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise medeniyetlerin kavşak noktası olarak nitelendirdiği Erzincan'ın böylesine köklü ve saygın bir sempozyuma ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erzincan'ın Urartu medeniyetinin izlerini taşıyan Altıntepe'den Kemah Kalesi'ne, Sultan Melik Türbesi'nden Mama Hatun Kervansarayı'na kadar eşsiz bir tarihi mirasa sahip olduğuna işaret eden Karaman, şunları kaydetti:

"Marmaray ve yüksek hızlı tren proje çalışmaları sırasında ortaya çıkan arkeolojik buluntular, ülkemizin tarihine ışık tutan son derece önemli sonuçlar doğurdu. O dönemde benim de Devlet Demiryolları Genel Müdürü olarak görev yaptığım süreçte, büyük ulaşım yatırımlarının hızla tamamlanması kadar tarihi mirasın korunmasına da aynı hassasiyetle yaklaşıldı. Kazı çalışmaları projelerin ilerleyişini zaman zaman yavaşlatmış olsa da hiçbir zaman bu bilimsel faaliyetlerden taviz verilmedi. Neticede gördük ki Yenikapı başta olmak üzere elde edilen bulgular sayesinde İstanbul'un bilinen tarihi yaklaşık 8.500 yıl öncesine kadar uzandı."

Açılışa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Çeşitli oturumlarla beş gün sürecek sempozyum, 12 Haziran'da tamamlanacak.