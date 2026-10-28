46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira cezası olan şahıs Çankırı'da metruk binada yakalandı - Son Dakika
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46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira cezası olan şahıs Çankırı'da metruk binada yakalandı

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Çankırı'da silahlı organize suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, gasp ve yağma gibi suçlardan 46 yıl hapis ile 1 milyon 510 bin lira adli para cezasına çarptırılan şahıs, saklandığı metruk binada yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çankırı'da çeşitli suçlardan 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklanmasına hükmedilen şahıs, saklandığı metruk binada yakalandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında silahlı organize suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, gasp, yağma gibi suçlardan 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira adli para cezası ile tutuklama kararı verilen O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından O.Ç, saklandığı metruk binada yakalandı.

O.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkDolandırıcı3. SayfaÇankırıGüncelSon Dakika

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