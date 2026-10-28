46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira cezası olan şahıs Çankırı'da metruk binada yakalandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklanmasına hükmedilen şahıs, saklandığı metruk binada yakalandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında silahlı organize suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, gasp, yağma gibi suçlardan 46 yıl hapis ve 1 milyon 510 bin lira adli para cezası ile tutuklama kararı verilen O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından O.Ç, saklandığı metruk binada yakalandı.

O.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.