46 yıllık evlilikleri 6 Şubat'ta son buldu
"Deprem bizim evliliğimizi ve hayatımızı son buldurdu"
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremi yaşadıkları binada yakalanan yaşlı kadın, çok sevdiği eşi, kızı ve torunu ile her şeyini depremde kaybettiğini söyledi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan 67 yaşındaki Nebahat Paçala, 6 Şubat depremlerini Onikişubat ilçesindeki Ebrar sitesinde yakalandı. Yaşadıkları bina depremde çökerek kendisi enkaz altında kaldı. Yaşlı kadın, yaklaşık yarım asırlık evli kaldığı kocası Nail Paçala'yı kaybetti.
Kocasının yanı sıra kızı Rana ve torunu Bengisu Kara'yı da kaybettiğini ifade eden yaşlı kadın yaşadığı zorlu günleri anlattı.
Vakti olduğu sürede deprem bölgesine gelip enkazlar arasında dolaştığını ifade eden yaşlı kadın, "Ebrar sitelerinde buluna Senem apartmanının birinci katında oturuyorduk. Deprem esnasında uyanıktım eşim yatmıştı. Çok zor günler geçirdik. 8 saat sonra enkazdan çıktık. Ben evin yıkıldığını da anlamadım. Çok zor bir süreçti enkazda kalmak. Battaniyelerim ve yastıklarım ile suyum yanımdaydı. Allah bana yaşam üçgeni hazırlamıştı. Bir genç geldi bağırıyordu o çocuğa sesimi duyurdum" dedi.
Yaşantılarının çok güzel olduğunu ifade eden yaşlı kadın, "Ben adliye emeklisiyim, eşim baş komiserdi. Ama şuanda her şeyimiz bitti ve gitti. Benim kızımın apartmanım yıkıldı kızım ve torunum da vefat eti. Çok dolaştım depremden sonra Yozgat ve Bandırma'ya gittim ama burada dostlarımız olduğu için geri geldik. Eşim iyi bir devlet adamıydı. Güzel bir hayat sürdük. Deprem bizim evliliğimizi ve hayatımızı son buldurdu. Şuanda hiçbir şeyi sağlıklı düşünemiyorum. Rahmetli kızımın bir çocuğu vardı diğer kızım İstanbul'da ona bakıyor ve yükümlülüğü var. Ben bu yaştan sonra borç ödeyip ev sahibi olamam. Bütün yatırımlarımızı oralara yapmıştım ama hepsi gitti. İnsanlar kendine gelsin bir birinin elinden tutsunlar, yardımlaşsınlar bu dünya gelip geçici" diye konuştu.
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