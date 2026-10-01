46 yıllık sigara bağımlılığını Tülün Ersoy, 35 yıllığını Murat Asiltürk bıraktı

KIRKLARELİ/ ÖZGÜN TİRAN/BEHÇET ALKAN - Kırklareli'nde yaşayan 66 yaşındaki Tülün Ersoy ile Nevşehirli 49 yaşındaki Murat Asiltürk, uzun yıllar süren sigara bağımlılığından kurtularak aileleriyle daha sağlıklı bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Tülün Ersoy ve Murat Asiltürk'ün sigarayı bırakma hikayeleri anlatıldı.

Kırklareli'nde yaşayan Ersoy, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu aile hekiminin yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezindeki sigara bırakma polikliniğine gitti.

Dr. Sermin Günay'ın uyguladığı tedaviyle sigarayı bırakan Ersoy, yaklaşık 9 aydır sigara kullanmıyor.

İş arkadaşlarının ikramını geri çevirmemek ve arkadaş ortamından uzaklaşmamak için sigaraya başladığını anlatan Ersoy, 46 yıl sigara içtiği için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Sigara içerken torunlarının kokudan rahatsız olup kendisine yaklaşamadığını belirten Ersoy, "Torunlarım bana sarılamıyordu, torunum çay bardağının tütün koktuğunu söylüyormuş annesine ama şimdi bunların hepsi bitti. Sigarayı bıraktıktan sonra 10 metre öteden 'babaanne' deyip atlıyorlar üstüme. Bu çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Oğlunun da kendisini örnek alarak sigarayı bıraktığını dile getiren Ersoy, artık ailesinde sigara içen kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Sigara içtiği dönemde gece uyandığında bile sigaraya yöneldiğini anlatan Ersoy, "Kokusu tenime, giysilerime, çarşaflarıma siniyordu. Şimdi kendimi temiz hissediyorum. Başardım diye kendimle övünüyorum. Çok mutluyum." dedi.

Ersoy, sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes aldığını söyledi.

Nefes almanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Ersoy, "46 yıl az bir zaman değil, çok uzun. Dost sanıyorsun ama aslında hiçbir zaman dost olmadı. İyiyim, huzurluyum, çok mutluyum. Kimse içmesin, herkes bıraksın. Nefes almak çok güzel, tertemiz bir nefes alıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Eşi ve çocuklarının desteğiyle sigarayı bıraktı

Nevşehir'de yaşayan 49 yaşındaki Murat Asiltürk de 14 yaşında başladığı ve zamanla günlük üç pakete kadar çıkardığı sigarayı eşi ve iki çocuğunun desteğiyle yaklaşık 5 ay önce bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde memur olarak görev yapan Asiltürk, sigara kullanımının sağlık sorunlarına yol açmaya başlaması ve tıp fakültesinde eğitim gören oğlunun telkinlerinin de etkisiyle bağımlılığından kurtulmaya karar verdi.

Daha önce sigarayı bırakmayı denediğini ancak başarılı olamadığını anlatan Asiltürk, kararını verdikten sonra bir tarih belirlediğini ve o gün evdeki sigara paketlerini çöpe attığını söyledi.

Asiltürk, "Sigaraya 14 yaşında başladım. 49 yaşındayım, yaklaşık 35 yıldır sigara kullanıyordum. Bir paketin altına hiç düşmedim ama zaman zaman iki-üç paketi bulduğum dönemler oldu. Bırakmamda özellikle eşim ve çocuklarımın büyük katkısı var." dedi.

Tıp fakültesinde okuyan oğlunun sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini sürekli anlattığını belirten Asiltürk, son yıllarda yürürken nefes nefese kalmasının da bırakma kararında etkili olduğunu dile getirdi.

Asiltürk, sigarayı herhangi bir ilaç kullanmadan veya profesyonel destek almadan bıraktığını belirtti.

Sigarayı bıraktıktan sonra yürüyüş ve spor aktivitelerinde daha rahat hareket etmeye başladığını anlatan Asiltürk, "En başta çocuklarım benden uzak durmuyor. Bu, paha biçilemez bir şey. Sigara kokusundan çok ciddi rahatsız oluyorlardı. Bunun dışında uyku problemi yaşıyordum. Şimdi uykumu alıyorum." ifadelerini kullandı.

Asiltürk, sigaranın bütçesine de zarar verdiğini belirterek, "Günde üç paket üzerinden değerlendirirsek ciddi bir meblağ. Şu anda sağlığım ve çocuklarımın eğitim harcamalarına aktarıyorum. Daha rahat hareket ediyorum o konuda." dedi.