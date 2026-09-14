48 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon, 1008 şüpheli için gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı, 48 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Operasyonun kapsamı 48 il ile sınırlı tutulurken, şüpheliler hakkındaki gözaltı kararı Bakanlık tarafından duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, 48 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi
Kaynak: AA
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