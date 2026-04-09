49,2 Milyar TL'lik Bahis Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

49,2 Milyar TL'lik Bahis Operasyonu

09.04.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye merkezli operasyonda 10 şüpheli tutuklandı, yasa dışı bahis suçuna yönelik 49,2 milyar TL işlem tespit edildi.

OSMANİYE merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen 'Kupon-80' operasyonunda, hesaplarında yaklaşık 49,2 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdıkları ve yaklaşık 49,2 milyar TL tutarında finansal hareketlilik olduğu belirlendi. Osmaniye merkezli olarak Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kupon-80' operasyonunda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Güvenlik, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 49,2 Milyar TL'lik Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:14:54. #7.12#
SON DAKİKA: 49,2 Milyar TL'lik Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.