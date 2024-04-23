Çin İcatları Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nda Ödüllendirildi - Son Dakika
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Çin İcatları Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nda Ödüllendirildi

Çin İcatları Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı\'nda Ödüllendirildi

49. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nda Çin'den gelen icatlar, 70 altın ve 97 gümüş madalya kazandı. Buluşlar, makine, metalürji, tıp, çevre koruma, yenilenebilir enerji, elektronik, inşaat ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsıyor. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı, dünyanın en uzun ve en büyük icat fuarlarından biri olarak biliniyor.

23.04.2024 15:03
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ÇEKİM TARİHİ: 21 Nisan 2024

1. 49. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'ndan çeşitli görüntüleri

Pazar günü sona eren 49. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nda Çin'den gelen icatlar 70 altın ve 97 gümüş madalya kazandı.

Buluşlar makine, metalürji, tıp, çevre koruma, yenilenebilir enerji, elektronik, inşaat ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsıyor.

1970'lerde kurulan Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı, dünyanın en uzun ve en büyük icat fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İsviçre'nin Cenevre kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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