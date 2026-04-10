49 Kişiye Beraat Kararı, İşkence İddiaları İçin Suç Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki mitinge katıldıkları iddiasıyla yargılanan 49 kişi hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Kararda, duruşmada gündeme gelen işkence ve kötü muamele iddiaları için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Davanın üçüncü duruşması, salon yetersizliği nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve gecikmeyle başladı. Sanıklar, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak dağılmama' suçlamasıyla yargılanıyordu. Dosyada, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin farklı tarihlerde tahliye edildiği belirtildi.

Savunma avukatları, iddianamenin hukuka aykırı olduğunu, delillerin usulsüz toplandığını ve sürecin sorunlu yürütüldüğünü savundu. Avukatlar, gösterilerin hukuka aykırı yasaklandığını, gözaltı ve müdahalelerde kötü muamele uygulandığını, Vatan Emniyet'teki koşulların insan onuruna aykırı olduğunu ve delillerin güvenilir olmadığını ileri sürdü. Ayrıca, valilik yasağının iptali sonrası suç unsurlarının oluşmadığını ve beraat kararı verilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Sanıklardan Emir Sayar, cezaevinde ilaçlarının 5-6 gün verilmediğini, bayram tatili nedeniyle doktor kontrolüne götürülmediğini ve hijyen ürünlerine erişemediğini belirtti. Muharrem Uyanık, polis müdahalesi sırasında darp edilip baygınlık geçirdiğini ve gözaltında kötü koşullarda tutulduğunu anlattı. Ömer Çelebi ise tesadüfen bölgede bulunduğunu ve gözaltında kötü muamele gördüğünü ifade etti.

Savcılık, suç unsurlarının oluşmadığını belirterek tüm sanıkların beraatini istedi. Mahkeme, 49 kişinin tamamının beraatine karar verdi ve işkence iddiaları için suç duyurusunda bulunulmasını hükmederek duruşmayı sonlandırdı.