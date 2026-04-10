49 Kişiye Beraat Kararı, İşkence İddiaları İçin Suç Duyurusu
49 Kişiye Beraat Kararı, İşkence İddiaları İçin Suç Duyurusu

49 Kişiye Beraat Kararı, İşkence İddiaları İçin Suç Duyurusu
10.04.2026 15:15
İstanbul'da Saraçhane'deki mitinge katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 49 kişi beraat ederken, mahkeme işkence ve kötü muamele iddialarının suç duyurusuna konu edilmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki mitinge katıldıkları iddiasıyla yargılanan 49 kişi hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Kararda, duruşmada gündeme gelen işkence ve kötü muamele iddiaları için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Davanın üçüncü duruşması, salon yetersizliği nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı ve gecikmeyle başladı. Sanıklar, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak dağılmama' suçlamasıyla yargılanıyordu. Dosyada, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin farklı tarihlerde tahliye edildiği belirtildi.

Savunma avukatları, iddianamenin hukuka aykırı olduğunu, delillerin usulsüz toplandığını ve sürecin sorunlu yürütüldüğünü savundu. Avukatlar, gösterilerin hukuka aykırı yasaklandığını, gözaltı ve müdahalelerde kötü muamele uygulandığını, Vatan Emniyet'teki koşulların insan onuruna aykırı olduğunu ve delillerin güvenilir olmadığını ileri sürdü. Ayrıca, valilik yasağının iptali sonrası suç unsurlarının oluşmadığını ve beraat kararı verilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Sanıklardan Emir Sayar, cezaevinde ilaçlarının 5-6 gün verilmediğini, bayram tatili nedeniyle doktor kontrolüne götürülmediğini ve hijyen ürünlerine erişemediğini belirtti. Muharrem Uyanık, polis müdahalesi sırasında darp edilip baygınlık geçirdiğini ve gözaltında kötü koşullarda tutulduğunu anlattı. Ömer Çelebi ise tesadüfen bölgede bulunduğunu ve gözaltında kötü muamele gördüğünü ifade etti.

Savcılık, suç unsurlarının oluşmadığını belirterek tüm sanıkların beraatini istedi. Mahkeme, 49 kişinin tamamının beraatine karar verdi ve işkence iddiaları için suç duyurusunda bulunulmasını hükmederek duruşmayı sonlandırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel 49 Kişiye Beraat Kararı, İşkence İddiaları İçin Suç Duyurusu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
SON DAKİKA: 49 Kişiye Beraat Kararı, İşkence İddiaları İçin Suç Duyurusu - Son Dakika
