49 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek" ile "resmi belgede sahtecilik " suçlarından toplam 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç'nin (63) Nevşehir'de saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, 2023 yılından bu yana aranan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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